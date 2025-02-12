İsrail, Gazze'ye Çadır Girişini Engelledi: Yetkililerin Açıklamaları

İsrail Yönetiminden Gazze'ye Çadır Girişi Engeli

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu çadırların bölgeye girişine izin vermediğini doğruladı.

Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail'in Gazze'ye binlerce çadır girişine izin vermesi bekleniyordu. Ancak Hamas'ın açıklamaları, bu çadırların girişine engel olunduğunu ortaya koyuyor.

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan üç İsrailli yetkili ve iki arabulucu, Tel Aviv yönetiminin çadırların bölgeye ulaştırılması yönündeki sözünü yerine getirmediğini belirtti. Yetkililer, İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girişine izin vermesi durumunda Tel Aviv ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın kolay bir şekilde çözülebileceğini ifade ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin uzatılması için yürütülen müzakereleri baltaladığını vurguladı.

Öte yandan, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), ateşkesin başlanmasından bu yana Gazze'ye binlerce çadır girdiğini iddia etti. Fakat bu açıklama, gelen tartışmalı bildirimlerle çelişiyor.

Yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadır girişine izin vereceği öngörülmüştü.

Filistinli yetkililer, İsrail'in bu çadır ve konteyner evlerin girişini geciktirdiğini daha önce açıklamıştı. Çadırlar ve konteyner evler, İsrail'in 15 aylık saldırıları sonrası ağır yıkım yaşanan Gazze'deki Filistinlilerin en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Bazı yorumcular, İsrail'in çadır ve konteyner evlerin girişini engelleyerek, Filistinlilerin Gazze'de tutunmasını daha da zorlaştırmayı hedeflediği yönünde görüş bildirmektedir.