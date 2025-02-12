DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,45 -0,14%
ALTIN
3.344,38 0,3%
BITCOIN
3.483.340,48 -1,45%

İsrail, Gazze'ye Çadır Girişini Engelledi: Yetkililerin Açıklamaları

İsrail'in Tel Aviv yönetimi, Gazze'deki çadır girişini engelleyerek bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:19
İsrail, Gazze'ye Çadır Girişini Engelledi: Yetkililerin Açıklamaları

İsrail Yönetiminden Gazze'ye Çadır Girişi Engeli

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu çadırların bölgeye girişine izin vermediğini doğruladı.

Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail'in Gazze'ye binlerce çadır girişine izin vermesi bekleniyordu. Ancak Hamas'ın açıklamaları, bu çadırların girişine engel olunduğunu ortaya koyuyor.

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan üç İsrailli yetkili ve iki arabulucu, Tel Aviv yönetiminin çadırların bölgeye ulaştırılması yönündeki sözünü yerine getirmediğini belirtti. Yetkililer, İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girişine izin vermesi durumunda Tel Aviv ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın kolay bir şekilde çözülebileceğini ifade ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin uzatılması için yürütülen müzakereleri baltaladığını vurguladı.

Öte yandan, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), ateşkesin başlanmasından bu yana Gazze'ye binlerce çadır girdiğini iddia etti. Fakat bu açıklama, gelen tartışmalı bildirimlerle çelişiyor.

Yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadır girişine izin vereceği öngörülmüştü.

Filistinli yetkililer, İsrail'in bu çadır ve konteyner evlerin girişini geciktirdiğini daha önce açıklamıştı. Çadırlar ve konteyner evler, İsrail'in 15 aylık saldırıları sonrası ağır yıkım yaşanan Gazze'deki Filistinlilerin en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Bazı yorumcular, İsrail'in çadır ve konteyner evlerin girişini engelleyerek, Filistinlilerin Gazze'de tutunmasını daha da zorlaştırmayı hedeflediği yönünde görüş bildirmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Alt Komisyonu Ceza İnfaz Kurumlarının Raporlarını İnceledi
2
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı
3
Elon Musk, Oval Ofis'teki Toplantıya Oğlu ile Katıldı
4
İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı
5
Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türk Savunma Sanayisini Övdü
7
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor