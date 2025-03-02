İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Girişlerini Durdurdu

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ardından Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:15
İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Girişlerini Durdurdu

İsrail'den Kritik Açıklama

İsrail, Hamas ile yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle birlikte Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı. Bu karar, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

Yardım Girişimlerinin Durdurulması

Ateşkesin taraflar arasında önemli bir geçiş sağladığı düşünülüyordu. Ancak, anlaşmanın sona ermesiyle birlikte İsrail’in bu kararı, bölgedeki yardım kuruluşları ve uluslararası gözlemciler tarafından endişeyle karşılandı. Gazze’de insani yardımın büyük bir kısmı dışa bağımlı olduğundan, bu durumun vatandaşları olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Uluslararası Tepkiler

Bu gelişmenin ardından Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri, İsrail’in kararını kınayarak, insani yardımların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Yetkililer, Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil önlemlerin alınması çağrısında bulunuyor.

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