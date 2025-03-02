İsrail Gazze'ye İnsani Yardım Girişlerini Durdurdu

İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sona ermesiyle insani yardım girişlerini durdurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:21
İsrail Gazze'ye İnsani Yardım Girişlerini Durdurdu

İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Girişlerini Durdurdu

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesiyle birlikte, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişini durdurma kararı aldı. Bu açıklama, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi.

Netanyahu'dan Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına dair karar aldığını duyurdu. Anlaşmanın 42 gün süren ilk aşamasının dün sona erdiği belirtilirken, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu taslağı kabul etmemesi de bu durdurma kararında etkili oldu.

Ateşkes Tehdidi

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceklerini belirterek bu süreçte kararlılık göstereceklerini vurguladı. Durumun gelişmesi, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açabilir.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından...

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. İnsani yardımları nakliye etmek için kullanılan tır ve tankerler, yardımların geçişine izin verilmeyen Refah’taki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze kentine boş olarak geri döndü.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından...

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. İnsani yardımları nakliye etmek için kullanılan tır ve tankerler, yardımların geçişine izin verilmeyen Refah’taki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze kentine boş olarak geri döndü.

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