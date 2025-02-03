İsrail Gazze'ye İnsani Yardımları Engelliyor: Hükümet Açıklama Yaptı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediğini ve geciktirdiğini duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisinden gelen açıklamada, İsrail'in imzaladığı ateşkes anlaşmasına uymadığı ve ateşkes kapsamındaki insani protokolü geciktirdiği belirtildi. Gazze'de devam eden insani krizin derinleştiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, özellikle Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu barınma, gıda ve insani yardımların engellendiği ifade edildi. Ateşkes kapsamındaki insani protokole göre, Gazze'ye 60 bin karavan, 200 bin çadır ve günlük 600 yardım tırı gönderilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak işgalci İsrail, engeller çıkararak insani protokolün uygulanmasını geciktiriyor. Bu durum Gazze'deki insani krizi daha da ağırlaştırıyor ve sivil halkın sıkıntılarını artırıyor," denildi. İsrail'in engellemeleri, ciddi sonuçlar doğuracağına dair uyarılar yapıldı.

Ayrıca, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu tutulacağı belirtildi. Ateşkesin garantörü ülkelere, ateşkes kapsamındaki insani protokol hükümlerinin engelsiz bir şekilde uygulanması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

Ateşkes Ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmişti. Anlaşma uyarınca, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru üzerinden Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin geçişi sağlanmıştı. Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik uzun süreli saldırılarında 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında 14 binden fazlasının enkaz altında kaybolduğu bildirildi.