İsrail, Gazze'ye Konteyner Evlerin Girişini Engellemeye Devam Ediyor

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'ne 60 bin konteyner evin girişini engellemeye devam ediyor. 15 ay boyunca sürdürülen saldırılar sonucunda büyük yıkım yaşanan bölgeye, insani yardımların ulaşması için gerekli olan konteyner evlerin girişine izin vermeden, yükümlülüklerini ihlal etmektedir.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yaptığı basın açıklamasında, bölgeye barınma amaçlı konteyner ev girişinin olmadığını ve bu sabah yalnızca 12 konteyner evin uluslararası kuruluşlar için giriş yaptığını bildirdi.

İsrail'in anlaşmanın "insani protokolünün hükümlerini" yerine getirmediğini vurgulayan açıklamada, Gazze'de evini kaybeden halk için en az 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadıra ihtiyaç olduğu belirtildi. Ayrıca, uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail Resmi Yetkililerinden Açıklama

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Kerem Ebu Salim Kapısı'nın kapalı olduğunu ve bölgeye dünden beri hiçbir ekipmanın girişine izin verilmediğini duyurdu. Bu durum, yıkımın yaşandığı Gazze'de halkın zorlu kış şartlarına karşı savunmasız kalmasına neden olmaktadır.

Anlaşmanın Aşaması ve Konteyner Evlerin Kullanımı

Ateşkes anlaşması çerçevesinde, Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ilk aşamada 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin verilmesi planlanıyordu. Ancak, anlaşmanın ilk aşamasının sona ermesine yaklaşırken, bu yine gerçekleşmemektedir.

Söz konusu konteyner evlerin, İsrail tarafından pazarlık aracı olarak kullanıldığı iddiaları da gündemde. İsrail basınına göre, yapılan müzakerelerde 22 Şubat'ta esir takası karşılığında 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep etmiştir. Eğer bu esirlerin serbest bırakılması gerçekleşirse, yüzlerce konteyner evin Gazze'ye girişine izin verileceği aktarılmaktadır.

Özetle, Gazze'deki insani kriz derinleşirken, anlaşmaların ihlali ve barınma ihtiyacının karşılanmaması toplumda büyük kaygılar oluşturmaktadır.