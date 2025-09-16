İsrail Gazze'ye Patlayıcı Yüklü M113 Zırhlıları Soktu — Yaklaşık 1 Milyon Filistinli Göçe Zorlanıyor

İsrail Gazze'ye Patlayıcı Yüklü Zırhlıları Soktu

Yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlama amacıyla binalar hedef alındı

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinde, yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlamak amacıyla binaları yıkmak için patlayıcı yüklü zırhlı araçları kente soktu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze’ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.

Kaynaklar, bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar" olduğunu ve "uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" bilgisini verdi.

Gece ve sabah saatlerinde, söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerinde birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Haberde ayrıca, bu adımın ciddi bir askeri tırmanışa işaret ettiği belirtilerek, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadeleri yer aldı.