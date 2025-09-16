İsrail Gazze'ye Patlayıcı Yüklü M113 Zırhlıları Soktu — Yaklaşık 1 Milyon Filistinli Göçe Zorlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'de binaları yıkmak için patlayıcı yüklü M113 zırhlı araçları kullandı; amaç yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlamak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:53
İsrail Gazze'ye Patlayıcı Yüklü M113 Zırhlıları Soktu — Yaklaşık 1 Milyon Filistinli Göçe Zorlanıyor

İsrail Gazze'ye Patlayıcı Yüklü Zırhlıları Soktu

Yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlama amacıyla binalar hedef alındı

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinde, yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlamak amacıyla binaları yıkmak için patlayıcı yüklü zırhlı araçları kente soktu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze’ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.

Kaynaklar, bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar" olduğunu ve "uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" bilgisini verdi.

Gece ve sabah saatlerinde, söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerinde birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Haberde ayrıca, bu adımın ciddi bir askeri tırmanışa işaret ettiği belirtilerek, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadeleri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
2
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
3
Huckabee: ABD, İsrail'in Batı Şeria İlhakına 'Saygı' Gösterecek
4
Prenses Akiko: Türkiye Dostluğu Üç Kuşaktır Sürüyor
5
Mersin Açıklarında 28 bin 500 Paket Tütün Çubuğu Ele Geçirildi
6
Katar Emiri Şeyh Temim, Marco Rubio'yu Doha'da Kabul Etti

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa