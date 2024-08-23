İsrail Gazze'ye Saldırdı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği bombardımanlarda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıların Beyt Lahiya, Es-Sultan ve Azbet Abdurabbu bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsmini vermek istemeyen bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Eş-Şeyma Okulu yakınında düzenlenen topçu saldırısında bir kadın da hayatını kaybetti. Bu olayda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Durum Gerginliğini Koruyor

Bu saldırı, bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası toplumda da giderek büyüyen endişelere yol açıyor.