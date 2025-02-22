İsrail Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başlatmayı Planlıyor

İsrail'den Gazze'ye Saldırılara Yeniden Başlama Planı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için ilerleme kaydedilmesine rağmen, yeniden saldırı düzenleme niyetinde olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in devlet televizyonu KAN, müzakerelerin ikinci aşamasında 22 canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep edeceğini aktardı.

ABD'den İki Haftalık Süre

Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanması için ABD'nin iki haftalık süre tanıdığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakerelerdeki temel anlaşmazlık noktasının Hamas'ın Gazze'deki iktidarının devam edip etmeyeceği olduğuna dikkat çekti.

Birinci Aşama Gelişmeleri

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması, 33 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içeriyor. Bu aşamada, 22 esir İsrail'e ulaşırken, bugün de 6 sağ esirin serbest bırakılması planlanıyor. Ayrıca, 4 İsrail cesedinin teslimi sırasında yaşanan karışıklıkların ardından Shiri Bibas'ının cenazesinin İsrail'e ulaşması bekleniyor.

Öncelikler ve Müzakere Süreci

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanların, ikinci aşama müzakereleri için bilgilendirildiği belirtiliyor. Bu müzakerelerde, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas'ın ortadan kaldırılması temel şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, İsrail'in birinci aşamayı uzatmaya çalışacağı ve diğer esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Witkoff'un önümüzdeki günlerde İsrail'e gitmesi ve ABD ile koordineli olarak müzakereleri başlatması bekleniyor. Müzakere heyetinde, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar yerine, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer yer alacak. İsrail'de ise kabine, ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına ilişkin henüz bir karar almadı.