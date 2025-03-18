İsrail, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Artırma Kararı Aldı

İsrail, ateşkesi bozarak Gazze'deki saldırılarını artıracağını duyurdu. Netanyahu, Hamas'a karşı harekete geçmekte kararlı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 04:47
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 04:47
İsrail, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Artırma Kararı Aldı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırma kararı aldığını açıkladı. Başbakanlık Ofisi'nden gelen açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Hamas hedeflerine karşı güçlü bir mücadele başlatılması talimatını verdi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan gelen teklifleri reddettiği belirtildi. Bu durumun, saldırıların yeniden başlatılmasının temel nedenleri arasında yer aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Hamas'a ait noktalara düzenlediği saldırılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşılamayan hedeflere ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılmasını sağlamayı amaçlamakta. Başbakanlık Ofisi, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas karşısında giderek artan askeri güçle hareket edeceğine dikkat çekti.

Saldırıların planının, geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı öğrenildi. Diğer yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail saldırılarının Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin sığındığı okul ve çadırları hedef aldığını bildirdi.

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