İsrail Gemisi 'Alma'ya Çok Yaklaştı — Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor

İsrail Gemisi 'Alma'ya Çok Yaklaştı, İletişim Kısa Süreliğine Kesildi

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru ilerleyişini yönlendiren Alma gemisinin çok yakınına bir İsrail gemisinin yanaştığı bildirildi. Filoda görevli ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabiri tarafından verilen bilgiye göre, İsrail gemisi Alma gemisinin iletişim ve motor sistemlerine müdahalede bulunarak gemiyi geçici olarak çalışamaz hale getirdi.

İletişim Kesintisi ve Yeniden Sağlanma

Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokollerine uygun olarak telefonlarını denize attı. Bir süre kaybedilen iletişim daha sonra yeniden kuruldu. İsrail gemisi bölgeden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu rotasına devam ediyor.

Filo Sözcüsünün ve Muhabirin Açıklamaları

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya paylaşımında filonun son durumunu aktardı. Naouar, yüksek riskli bölgeye yaklaşık 6 mil önce girdiklerini, gemiler üzerindeki drone sayısının iki katına çıktığını ve internet ile radyo yayınlarının normalden daha fazla engellendiğini bildirdi. Naouar paylaşımında "İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadelerini kullandı.

Filodaki başka bir aktivist olan Muhammed Salih ise Adagio gemisinden paylaştığı videoda, filoya yaklaşık 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisi saptandığını belirtti. Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor" dedi.

Gözlemler ve Güvenlik Önlemleri

Filonun Telegram hesabından daha önce paylaşılan mesajda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor" uyarısı yapılmıştı. Açıklamada ayrıca, daha önce filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında 120 deniz mili sınırına yaklaşıldığı belirtildi.

Paylaşımlarda "kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı, bazı gemilerin ışıklarını kapattığı ve katılımcıların müdahaleye hazırlık için güvenlik protokollerini uyguladığı ifade edildi. Daha sonra bu gemilerin filodan ayrıldığı bildirildi.

Filonun Amacı ve Tarihçe

Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiden oluşuyor ve günlerdir Gazze kıyılarına doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin bağlamında zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı sıkça tasvir etmek için kullanılıyor.