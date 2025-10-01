İsrail Gemisi, Global Sumud Filosu Önünde 'Alma'ya Tehlikeli Manevra Yaptı

Global Sumud Filosu koordinatörü Konstantinos Lampridis, İsrail savaş gemisinin dün gece saat 03.00 civarında 'Alma' öncüsüne yakın mesafede yaklaşık 6 dakika tehlikeli manevra yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:52
Filonun koordinatöründen olaya ilişkin iddialar

Konstantinos Lampridis, Global Sumud Filosu'nun Yunanistan heyetinde yer alan ve filonun koordinatörlerinden biri olarak

AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece saat 03.00 sularında kıyı hattı yönünden yaklaşan bir İsrail savaş gemisinin filonun öncü teknesi "Alma"'yı çok yakın mesafeden çevrelediğini ve yaklaşık 6 dakika boyunca tehlikeli manevralar yaptığını söyledi.

Lampridis, yaşanan gergin anların filoyu yıldırmadığını ve rotanın Gazze'ye doğru kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Olay sırasında "Pavlos Fyssas" adlı teknede bulunan Lampridis, tüm filonun güvenlik protokolü gereği alarma geçtiğini anlattı: "Toplam 44 gemi turuncu alarma geçti. Mürettebat ve yolcular uyandırıldı, can yeleklerini giydi. Olası bir müdahale için herkes hazırlandı."

Lampridis, "Alma" gemisinde iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını ve elektronik sistemlerde hasar oluştuğunu kaydetti. Aynı saatlerde filo içinde ışıkları kapalı küçük teknelerin belirdiğini ve bu teknelerin kimliğinin doğrulanamadığını, büyük olasılıkla İsrail güçlerine ait keşif tekneleri olduğunu söyledi.

Lampridis, "Bu tekneler gemilerin arasından tehlikeli geçişler yaptılar" ifadelerini kullandı ve filonun olayın ardından yeniden toparlanarak rotasına devam ettiğini vurguladı: "Amaçları bizi yıldırmak, moralimizi bozmak ve geri adım attırmaktı. Başaramadılar. Şu anda Gazze kıyılarına her zamankinden daha yakınız. Yaklaşık 80-85 mil mesafedeyiz."

Gece boyunca olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını belirten Lampridis, sabahın ilk ışıklarıyla Gazze kıyılarını görmeyi umduklarını söyledi.

Son olarak Lampridis, İsrail askerlerinin kendilerini korkutmadığını ancak Gazze'de yaşanan "soykırım" iddialarının asıl endişe verici durum olduğunu ifade etti.

