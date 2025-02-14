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İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'den Serbest Bırakılan Askerlerden Özür Diledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'den serbest bırakılan kadın askerlerden özür diledi, 7 Ekim olaylarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:00
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'den Serbest Bırakılan Askerlerden Özür Diledi

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Özür

Herzi Halevi, görevi 6 Mart'ta bırakmadan önce, Hamas tarafından Gazze'den serbest bırakılan İsrailli kadın askerler ile bir araya gelerek özür diledi.

Toplantının Detayları

Halevi, The Times of Israel kaynaklı olarak edindiğimiz bilgilere göre, Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev ve üçüncü turda serbest bırakılan Agam Berger ile görüştü. Ancak, ikinci turda serbest kalan diğer bir kadın asker Daniella Gilboa toplantıya katılmadı.

7 Ekim Olayları ve Askerlerin Uyarıları

Halevi, 7 Ekim 2023 öncesinde görevde bulunan askerlere, Gazze Şeridi'nde gözlemlenen hareketlilik hakkında sağladıkları bilgilerin dikkate alınmamasından dolayı özür diledi. Askerler, kıdemli subaylar ve istihbarat birimleri tarafından bu uyarıların önemsenmediğini belirtmişti.

Görüşmelerin Sonuçları

Toplantı sırasında, dört kadın asker Halevi'ye Gazze Şeridi'nde yaşadıkları deneyimleri anlatarak endişelerini dile getirdiler. Halevi, 7 Ekim olaylarının soruşturulacağını ve yaşanan olaylarda kendilerinin de söz sahibi olması gerektiğini kaydetti.

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