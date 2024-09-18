İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Hizbullah Uyarısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: “Hizbullah için bedel yüksek olmalı”

İsrail’in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah ile devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzey sahasında yaşanan gerilimi değerlendiren Halevi, saldırı ve savunma planlarına onay verdiğini belirtti.

Güvenlik Koşulları Oluşturulacak

Halevi, özellikle çatışmalardan etkilenen kuzeydeki İsraillilerin evlerine dönebilmesi için gerekli güvenlik koşullarını sağlama kararlılığında olduklarını vurguladı. Ayrıca, henüz devreye almadıkları birçok kabiliyetleri bulunduğunu ve bu kabiliyetlerden bazılarını Kuzey Komutanlığı sırasında gördüklerini ifade etti.

Lübnan'da Patlamalar Gerilimi Artırdı

Lübnan’da 17 Eylül tarihinde Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu olaylar sonucunda iki çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300’ü ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, son günlerde yaşanan telsiz patlamaları sonucunda da 14 kişi hayatını kaybederken, 450’den fazla kişi yaralandı.

İsrail Henüz Cevap Vermedi

Lübnanlı yetkililer, bu patlamalardan İsrail’i sorumlu tutmuşken, konu ile ilgili İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı. Özellikle 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar, son günlerde ciddi anlamda artış göstermektedir.