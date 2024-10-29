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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den İran'a Uyarı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İran'a karşılık vermesi durumunda hedef alacakları yerleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:33
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den İran'a Uyarı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Önemli Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Aviv'in olası bir saldırısına İran'ın vermesi muhtemel yanıt üzerinde dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Halevi, İran'ın karşılık vermesi durumunda, İsrail'in daha önce vurmadıkları hedefleri göz önünde bulunduracağını belirtti.

Ramon Hava Üssü’nde Yapılan Açıklama

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Halevi'nin gündeme dair açıklamaları Ramon Hava Üssü'nde gerçekleşti. Tahran'ı, geçen 26 Ekim tarihindeki saldırıya karşılık vermemesi hususunda uyaran Halevi, aksi takdirde İran'daki vurmadıkları yerlerin hedef alınabileceğini ileri sürdü.

Son Saldırılar ve İran'ın Tepkisi

İsrail, 1 Ekim’de İran'nın gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından 26 Ekim'de İran'daki askeri tesislere yönelerek bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırının başarılı olduğu yönünde açıklamalarda bulunulmuştu.

İran, cevaben verdiği açıklamada, saldırıların hedef aldığı yerlerin Tahran ile batıdaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde olduğunu duyurdu. Ülke, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı başarılı olduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Söz konusu saldırılarda 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmiştir.

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