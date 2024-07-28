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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Mecdel Şems Beldesini Ziyaret Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı, roket saldırısının hedefi olan Mecdel Şems beldesini ziyaret ederek yerel halka başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:14
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Mecdel Şems Beldesini Ziyaret Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı, Saldırının Başarısız Hedefini Ziyaret Etti

Herzi Halevi, 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan roket saldırısının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret etti. Bu roket saldırısı, Golan Tepeleri'nde, İsrail'in işgali altında bulunan bir bölgede meydana geldi.

Saldırının Ardından Yapılan Açıklamalar

İsrail ordusunun resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, Halevi’nin, yerel halkla bir araya geldiği ve saldırının hedef aldığı bölgeyi incelediği belirtildi.

Ayrıca, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere, 210’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Yair Peli ve diğer askeri liderlerle bir araya geldi.

Mecdel Şems Saldırısının Ayrıntıları

Mecdel Şems beldesinde meydana gelen saldırı, bir futbol sahasına isabet eden roketlerle gerçekleştirildi. Saldırıda ölen 11 kişi arasında çocuklar da bulunurken, 6’sı ağır olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

İsrail ordu sözcüsü, saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini belirtti. Ancak Hizbullah, bu iddiaları reddetti.

Başbakan Netanyahu'nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da, yapılan roket saldırısına yanıt olarak, "Bu ölümcül saldırı kesinlikle unutulmayacak ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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