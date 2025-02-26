İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Mısır Ordusu Hakkında Endişeler Artıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mısır ve ordusunun kapasitesine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu ifade etti. Kanal 14 televizyonuna konuşan Halevi, bu durumu askeri öğrencilere yapılan bir konuşmada vurguladı.

Halevi, "Mısır'ın büyük bir ordusu var; gelişmiş silahları, uçakları, denizaltıları ve füze gemileri bulunuyor. Ayrıca çok sayıda gelişmiş tank ve kara kuvvetleri birlikleri mevcut." dedi. Buna rağmen, şu anda Mısır'ın bir tehdit oluşturmadığına inandıklarını ancak bu durumun hızlı bir şekilde değişebileceğini kaydetti.

Konuşmasının devamında Halevi, "Muhammed Mursi’nin 2011'de Müslüman Kardeşler ile iktidara gelmesiyle birlikte, Mısır ordusunun liderliğinin değiştiğini vurguladı. Bu durumu bir tehdit olarak görmemekle birlikte, bu liderliğin bir anda İsrail'e karşı dönebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır’ın Sina Yarımadası’nda askeri yığınak yaptığını belirterek, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasını büyük bir ihlal olarak nitelendirdi. Leiter, bu sorunu yakın zamanda masaya yatıracaklarını ifade etti.

Mısır ordusu, 15 Ocak’ta Sina'da gerçekleşen askeri tatbikata ait görüntüleri yayınladı. Bu tatbikatta, 7 Ekim 2023’te Hamas'ın İzzettin Kassam Tugayları tarafından kullanılan paramotorlara benzeyen "uçan yarasa" isimli araçların yer alması dikkat çekti ve tatbikatın görüntüleri İsrailli sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.