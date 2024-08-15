İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Philadelphia Koridoru için Tüm Seçenekleri Hazırlıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin Açıkladıkları

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru ile ilgili olarak ordusunun tüm seçeneklerini hazırladığını duyurdu. Anadolu Ajansı'na göre, Halevi, ordusunun politikasının, konuyla ilgili üst düzey siyasi kararlarla şekilleneceğini ifade etti.

Philadelphia Koridoru'nun Önemi

Filistin ve Mısır sınırında bulunan 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphia Koridoru, Hamas'ın yeniden güç kazanma potansiyeli nedeniyle İsrail için kritik bir konu. Halevi, bu bağlamda "Siyasi düzeyde kararlaştırılan her şey için seçenekleri hazırlıyoruz" dedi.

Siyasi Kararlar ve Askeri Hazırlıklar

"Siyasi düzey, Koridorda kalmaya karar verdiğinde burada nasıl güçlü bir şekilde kalacağımızı bileceğiz" şeklinde konuşan Halevi, kontrolün kendilerinde olması durumunda nasıl müdahale edeceklerine dair plan hazırladıklarını vurguladı.

Netanyahu ve Hamas'ın Görüşleri

Son zamanlarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlar için ateşkes ve esir takası görüşmelerinde Philadelphia Koridoru'nda kalma şartını öne sürdü. Öte yandan, Hamas Hareketi, herhangi bir anlaşma için İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Gizli Görüşmelerin Ardından Gelen Açıklamalar

İsrail resmi televizyon kanalı KAN, Halevi'nin açıklamalarının ABD, Mısır ve Katar ile yapılan gizli görüşmelerin ardından geldiğini belirtirken, konuya dair diğer arabuluculardan henüz bir yanıt gelmediği kaydedildi. Ayrıca, İsrail güçleri, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah’ı işgal etmiş ve bölgedeki askerî faaliyetlerini artırmıştır.

Sonuç

Netanyahu, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerinde Philadelphia Koridoru'ndaki işgalin sürmesini önemli bir şart olarak sunmuştur.