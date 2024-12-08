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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'deki Olaylar Yakından Takip Ediliyor

Halevi, Suriye'deki olayların izlenmesi ve İran ile yerel unsurların hareketliliğinin değerlendirildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 00:54
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'deki Olaylar Yakından Takip Ediliyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Suriye'deki Olayları Takip Ediyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 27 Kasım'da Suriye'de başlayan olayları yakından takip ettiklerini duyurdu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Halevi, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'deki gelişmeler üzerine bir değerlendirme toplantısı yaptı.

İran'ın Suriye'den Çıkışının Önemi

Toplantıda Halevi, "Olanları yakından takip ediyoruz. Asıl önemli olan, İran'ın (Suriye'den) çıkışını görmek. İkinci olarak, bölgeyi ele geçiren yerel unsurların ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını, nasıl caydırıldıklarını görmek ve (kafalarının) karışıp bizim istikametimize dönmediklerinden emin olmak," ifadelerini kullandı.

Yüksek Hazırlık ve Sınırda Kuvvet Yoğunluğu

210. Başhan Bölge Tümeni'ndeki üst düzey subaylarla gerçekleştirilen toplantıda, Halevi ayrıca saldırı ve savunma planlarının onaylandığını belirterek, "saldırı ve savunmada yüksek hazırlık, sınırda kuvvetlerin yoğunlaşması ve (Suriye'deki) gelişmelerin sürekli izlenmesi" konularında özellikle durdu.

Tehditleri Engellemek Amacı

İsrail'in Suriye'deki olaylara müdahil olmadığını vurgulayan Halevi, sadece bölgedeki tehditleri engellemek amacıyla çalıştıklarını ve çeşitli olasılıklar için planlar hazırladıklarını öne sürdü. Ayrıca, İsrail ordusunun Suriye'deki gelişmeler nedeniyle, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurdu.

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