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İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'a Saldırı Hazırlıkları Yapıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan içlerine yönelik saldırı hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu. Golan Tepeleri'nde yapılan açıklamada, tehditlere karşı önlem alındığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:19
İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'a Saldırı Hazırlıkları Yapıyoruz

İsrail'den Lübnan İçin Saldırı Hazırlığı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a yönelik "saldırı hazırlıkları" olduğunu duyurdu. Genelkurmay Başkanı, Hizbullah ile devam eden çatışmalar ışığında, hedeflerin azaltılması amacıyla bu adımların atıldığını belirtti.

Golan Tepeleri'nde İfadeler

Halevi, işgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret ederek, ordudaki operasyonel durum hakkında bilgi verdi. Kuzey bölgede yaşayan halkı koruma amacı güderek, düşman topraklarına yönelik adımların hazırlandığını ifade etti.

Hizbullah'tan Yanıt

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflerin insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğu kaydedildi. Saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Ayrıca, İsrail'in Saldırıları

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının güney Ayterun kasabasına düzenlediği iki ayrı saldırıda bir evin tamamen yıkıldığını aktardı. Ayrıca, Tel Nahhas ile El-Hamamis arasındaki bölgeye fosforlu top mermileri ile düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bilgisi verildi.

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