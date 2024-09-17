İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'daki Patlamalar Üzerine Toplandı

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Değerlendirme Toplantısı

İsrail, Lübnan'daki son patlamaların ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin durum değerlendirmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Güvenlik Direktifleri Değişmedi

Yapılan açıklamalara göre, Halevi toplantıda "tüm bölgelerde saldırı ve savunmada hazırlıklı olma" konularını gündeme getirdi. Ayrıca, iç cephe komutanlığının halka getirdiği güvenlik direktiflerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Patlama Olayı Detayları

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bu patlamalar sonucunda biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2800 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 200'ünün durumu ise ağır olarak bildirildi.

Gerilim Artmaya Devam Ediyor

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda devam eden çatışmalarda gerilimin son günlerde arttığı gözlemleniyor. İsrail, patlokar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.