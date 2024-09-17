DOLAR
34,09 -0,33%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.816,46 0,18%
BITCOIN
2.056.205,23 -4,51%

İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'daki Patlamalar Üzerine Toplandı

İsrail'in Lübnan'daki patlamaların ardından gelişmeleri değerlendirerek güvenlik direktiflerini gözden geçirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:24
İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'daki Patlamalar Üzerine Toplandı

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Değerlendirme Toplantısı

İsrail, Lübnan'daki son patlamaların ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin durum değerlendirmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Güvenlik Direktifleri Değişmedi

Yapılan açıklamalara göre, Halevi toplantıda "tüm bölgelerde saldırı ve savunmada hazırlıklı olma" konularını gündeme getirdi. Ayrıca, iç cephe komutanlığının halka getirdiği güvenlik direktiflerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Patlama Olayı Detayları

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bu patlamalar sonucunda biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2800 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 200'ünün durumu ise ağır olarak bildirildi.

Gerilim Artmaya Devam Ediyor

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda devam eden çatışmalarda gerilimin son günlerde arttığı gözlemleniyor. İsrail, patlokar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
3
Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama
4
Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi
6
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor
7
Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?