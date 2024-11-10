DOLAR
34,33 0,13%
EURO
36,74 0,1%
ALTIN
2.968,05 0,06%
BITCOIN
2.742.144,6 -0,89%

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a Kara Saldırısının Genişletilmesine Onay

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırısının genişletilmesini onayladı. Bu durum, askeri operasyonların kapsamını artıracak.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:46
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a Kara Saldırısının Genişletilmesine Onay

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Kara Saldırısında Yeni Gelişmeler

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırısının genişletilmesini onayladığı bildirildi. Bu durum, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatının Lübnan'a yönelik geçen haftaki saldırıları sonlandırmayı değerlendirirken alınan yeni bir karar olarak öne çıkıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan habere göre, Halevi'nin onayı ile birlikte Lübnan'daki askeri operasyonların kapsamı genişletilecek. Bu kararın, binlerce askerin saldırılara dahil edilmesini sağlayabileceği ifade ediliyor.

Lübnan'daki Çatışmaların Arka Planı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'den bu yana ise Lübnan'ın güney kentleri başta olmak üzere, Bekaa, Baalbek bölgeleri ve başkent Beyrut'un güneyine düzenli saldırılar gerçekleştiriliyor. İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplamda 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi ise yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
2
Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
4
Sivas'ta Taksi ve Traktör Çarpıştı: Bir Ölü, Bir Yaralı
5
Antalya'da Çekici Cinayeti: Düğün Hazırlığı Yapan Genç Hayatını Kaybetti
6
Fethiye'de Kayalıklar Arasında Trajik Kaza
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek