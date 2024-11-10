İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a Kara Saldırısının Genişletilmesine Onay

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Kara Saldırısında Yeni Gelişmeler

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırısının genişletilmesini onayladığı bildirildi. Bu durum, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatının Lübnan'a yönelik geçen haftaki saldırıları sonlandırmayı değerlendirirken alınan yeni bir karar olarak öne çıkıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan habere göre, Halevi'nin onayı ile birlikte Lübnan'daki askeri operasyonların kapsamı genişletilecek. Bu kararın, binlerce askerin saldırılara dahil edilmesini sağlayabileceği ifade ediliyor.

Lübnan'daki Çatışmaların Arka Planı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'den bu yana ise Lübnan'ın güney kentleri başta olmak üzere, Bekaa, Baalbek bölgeleri ve başkent Beyrut'un güneyine düzenli saldırılar gerçekleştiriliyor. İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplamda 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi ise yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.