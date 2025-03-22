İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim Soruşturması İçin Yeni Ekip Atadı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 7 Ekim olayı için yeni bir soruşturma ekibi atadı. Ekip, askeri başarısızlıkları inceleyecek.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:17
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim Soruşturması İçin Yeni Ekip Atadı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturmayı gözden geçirmek amacıyla yeni bir ekip atadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim'e ilişkin ordu soruşturması tamamlanmış olup, "karmaşık soruşturma süreci" kapsamında materyallerin toplanması ve çatışmalara katılanların ifadeleri yer almaktadır.

Açıklamada, savaşın etkilerini incelemek ve elde edilen çıktıları analiz etmek amacıyla, 5 Mart'ta Herzi Halevi'den görevi devralan Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından, kıdemli yedek subaylardan oluşturulan yeni bir ekip görevlendirildiği ifade edildi.

Bu ekibe Tümgeneral Sami Turgeman başkanlık edecek ve üyeler, farklı alanlarda uzman kişilerden seçilecektir. Ekip, temel Genelkurmay soruşturmaları dahil olmak üzere, mevcut soruşturmaların bulgularını ve varılan sonuçları detaylı bir şekilde irdeleyecektir.

Ekip, gerektiğinde yeniden soruşturma yapılmasını önerme yetkisine sahip olacak ve Genelkurmay Başkanı Zamir'e çalışmalarının sonuçlarına dayanarak bir plan sunacaktır.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı saldırısına ilişkin soruşturma sonuçlarını 28 Şubat'ta, Halevi'nin genelkurmay başkanlığı döneminde paylaşmıştı. Bu sonuçlarda İsrail ordusu başarısızlığını kabul ederek, Hamas'ın büyük bir savaşa girişemeyeceği yanılgısına düştüğünü ve örgütün İsrail'i yanıltma konusunda başarılı olduğunu belirtmiştir.

Ek olarak, İsrail ordusunun bazı durumlarda Hannibal Protokolü'nü uyguladığı da ortaya çıkmıştır.

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