İsrail Golan'da 'Lübnan Tesisi' Adlı Askeri Eğitim Kampı Kurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, 'Lübnan Tesisi' adı verilen yeni bir askeri eğitim kampı kurduğunu duyurdu. Yazılı açıklamada tesisin, Lübnan sınırının güneyindeki arazi koşullarını ve yerleşim yapısını taklit edecek şekilde planlandığı belirtildi.

Tesisin amaç ve yapısı

Açıklamada, tesisin dağlık ve karmaşık alanlar, tahkim edilmiş bölgeler ve dar yerleşim düzenleri gibi Lübnan'ın güneyini anımsatan koşulları yeniden yarattığı vurgulandı. Tesis bünyesinde tek katlı evler, dört katlı binalar, çok sayıda tünel, dar geçitler ve sıkışık yerleşim örnekleri ile yıkılmış alanlara benzeyen yapılar inşa edildiği aktarıldı. Bu düzenlemelerle askerlerin harabe bölgelere girme ve kent içi muharebe eğitimi almasının amaçlandığı bildirildi.

İlk tatbikat ve katılımcılar

Kaynaklar, Lübnan Tesisi adlı kampta geçen hafta ilk saha tatbikatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Tatbikata 7. ve 401. Tugaylar ile Komando Okulu'ndan birliklerin katıldığı kaydedildi.

Bölgede durum

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği bildiriliyor. Ayrıca ordunun, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Golan'daki bu yeni eğitim kampı, özellikle sınır bölgesindeki askeri hazırlık ve operasyon kabiliyetini artırmayı hedefleyen adımlar arasında görülüyor.