İsrail, Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler İnşa Ediyor

İsrail, Golan Tepeleri'nde Askeri Genişleme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini bildirdi. Gazete, bu bilgiyi uydu görüntüleri ve uzman görüşlerine dayanarak aktardı.

Yapılan İnşaatlar Endişe Yarattı

WP, bölgedeki gözlemlerine göre, İsrail'in otoritesi altındaki Golan Tepeleri'nde yapılan askeri genişlemenin, İsrail'in bölgedeki varlığının geçici olduğu yönündeki iddialarının aksine ilerlediğini ortaya koydu. Uydu görüntüleri, İsrail'e ait üslerin Suriye'deki varlığını güçlendirdiğinin başarısı olarak nitelendiriliyor.

Uydu Görüntülerinin Detayları

İncelenen görüntüler, duvarlarla çevrili bir askeri üste yarım düzineden fazla bina ve araç olduğunu gösteriyor. Bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde ise ilgi çeken benzer bir inşaat alanı mevcut. Her iki üs de yeni toprak yollarla 1967'den beri işgal altında olan Golan Tepeleri ile bağlanıyor.

Uzmanlar, WP’ye verdikleri röportajda, ilk üssün gözlem amaçlı, ikincisinin ise yollara daha iyi erişim sağlamak için inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, temizlenmiş arazide “üçüncü askeri üs” kurulumunun da mümkün olduğunu ifade ettiler.

Suriye Yönetiminden Geri Çekilme Çağrısı

Suriye'nin yeni yönetiminin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İsrail'in işgalini Suriye halkına karşı bir ihlal olarak tanımlayarak, Tel Aviv'in topraklardan geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ebu Kasra, “İsrail'in İran ile problemi vardı, onları İran'dan kurtardık.” diyerek, işgalin meşruluğuna karşı çıktı.

İsrail'in Saldırıları ve İşgali Artıyor

Son günlerde Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve çatışmalarla birlikte İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları artış göstermiştir. 27 Kasım 2024 tarihinde başlayan çatışmalar, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin çökmesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu durum, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletmesine ve Şam’a doğru ilerlemesine zemin hazırladı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge sınırları belirlenmişti.