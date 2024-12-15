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İsrail, Golan Tepeleri'nde Yerleşim Genişletme Planını Onayladı

İsrail hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki yasadışı yerleşimlerin genişlemesi için 40 milyon şekel ayırdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:02
İsrail, Golan Tepeleri'nde Yerleşim Genişletme Planını Onayladı

İsrail Hükümeti Golan Tepeleri'nde Yerleşim Büyütme Planını Onayladı

İsrail, Suriye'nin işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine yönelik önemli bir adım attı. Hükümet, bu hedef doğrultusunda "teşvik planını" resmen onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmeyi amaçlayan Tel Aviv yönetimi, bölgedeki demografik büyümeyi teşvik edecek 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) bütçe ayırdı.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde bulundurarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma" arzusunu dile getirdiği vurgulandı. Netanyahu, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları

Baas rejiminin çöküşüyle birlikte, 8 Aralık'tan itibaren Suriye'de şiddetlenen çatışmaların ardından İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları da artış gösterdi. Rejim ordusundan kalan askeri altyapıları hedef alarak Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek Şam'ın 25 kilometre kadar yakınına kadar ulaştı. 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen sınırların ihlali anlamına geliyor.

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