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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 10 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutuklular da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:59
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 10 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Kalkilya, Tubas ve Ramallah kentlerinde dün geceden itibaren düzenlenen baskınlar sonucunda, aralarında eski tutukluların da bulunduğu toplamda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerine zarar verildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 12 bin 100'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ile baskınlarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 824 Filistinli hayatını kaybetti.

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