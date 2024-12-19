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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda ikisi çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Gazze saldırıları sonrası gözaltı sayısı 12 bini geçti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:19
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Beraberinde Gözaltılar Getirdi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda, ikisi çocuk olmak üzere 14 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğünü duyurdu.

Baskınlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yapılan açıklamada, Ramallah, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Cenin gibi önemli merkezlerde gerçekleştirilen baskınların ardından 14 kişinin alıkonulduğu belirtildi. Gözaltına alınanların arasında eski tutukluların yanı sıra iki çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ailelerinin darp ve tehditlere maruz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 12 binden fazla Filistinli'nin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır.

Artan Gözaltılar ve Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonrası, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırıların artış gösterdiği kaydedilmektedir. Bu süreçte, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırılarda 815 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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