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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da biri çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı; gözaltı sayısı 11,700'ü geçti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:39
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Gözaltı Operasyonu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son baskınlarda biri çocuk ve biri kadın olmak üzere toplam 15 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar Hız Kazanıyor

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri dün akşamdan itibaren Nablus, Tulkerim, Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Cenin kentlerinde baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlar sırasında, bazı Filistinlilerin evleri tahrip edilirken alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı bildirildi.

Gözaltı Sayısı Artıyor

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11.700'ü geçtiği ifade edildi. Gazze Şeridi'ne saldırı başlatan İsrail'in bu tarihten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.

Can kayıpları arttı

Filistin makamlarından alınan son bilgiler ışığında, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yapılan saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere 790 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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