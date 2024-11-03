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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Batı Şeria'da İsrail ordusu, çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:52
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılar Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sırasında 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu bildirildi.

Baskınlar Hakkında Detaylar

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, baskınların dün akşam ve bu sabah erken saatlerde Ramallah, Nablus, El-Halil, Selfit ve Tubas bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu baskınlarda evlerde yapılan geniş çaplı yıkım ve saldırılara dikkat çekildi. Gözaltına alınan kişilere ve ailelerine yönelik tehditlerin de yer aldığı kaydedildi.

Artan Gözaltı Sayıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, bu tarihten itibaren gözaltına alınan Filistinli sayısı 11,500'ü aşmış durumda.

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