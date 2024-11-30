İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten itibaren gözaltına alınan toplam Filistinli sayısının 11,900'ü geçmesine neden oldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, dün akşamdan itibaren Kalkilya, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Kudüs şehirlerinde yeni baskınlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Baskınlar sırasında evlerin tahrip edildiği, gözaltına alınan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı kaydedildi. Özellikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan gözaltı ve saldırılar dikkat çekiyor.

Ayrıca, aynı tarihten itibaren İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda, 167'si çocuk olmak üzere toplam 797 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.