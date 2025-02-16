İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli Çocuğu Gözaltına Aldı

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Baskınlar sırasında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aynı zamanda Filistinlilerin mülklerine de saldırdığı bildirildi.

Baskınlarda Gaz Kullanıldı

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, İsrail güçleri El Halil kentinde düzenledikleri bir baskında ses bombası ve gözyaşartıcı gaz bombası kullandı. Bu durum, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilenmesine yol açtı.

Önemli Olaylar

WAFA'nın aktardığına göre, Ramallah, Selfit, Beytüllahim ve Nablus'un çeşitli bölgelerinde gerçekleşen baskınlar sırasında gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanıldı. Ancak, bu olaylarda ölen ya da yaralananlar hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Çocukların Gözaltına Alınması

Nablus'a bağlı Kasra köyünde düzenlenen baskında, Filistinli çocuklar Ubade Gassan Azim ve Zeyd Nur Ferhat gözaltına alındı.

Filistinli Mülklere Saldırı

WAFA’nın haberine göre, topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinin batısındaki Ummu Safa köyüne saldırarak, köy sakinlerine ve evlerine ateş açtı. Ayrıca, Beytüllahim kentinin doğusunda Filistinlilerin çadırlarını yaktıkları öğrenildi.

Minye Köy Meclisi Başkanı'ndan Açıklama

Beytüllahim'e bağlı Minye Köy Meclisi Başkanı Zayid Kevazibe, WAFA’ya verdiği bilgiye göre, İsraillilerin köyün yakınındaki çöp sahası civarındaki atık taşıma araçlarına taşlarla saldırdığını ve bu saldırı sonucunda bir aracın hasar gördüğünü ifade etti.