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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu, bölgedeki şiddetin arttığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:16
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Can Kayıplarına Yol Açtı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlar sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Tubas’ın Tamun beldesindeki operasyon sırasında 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Baskınlar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasına izin vermediği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri Tamun ve yakınındaki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bölgedeki altyapıyı tahrip etti. Bu olaylar sırasında bölge sakinleriyle İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

Nablus'taki Baskında Bir Başka Ölüm

Filistin Kızılayı, Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskın sırasında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçleri bu beldeye baskın düzenleyerek eski tutuklulardan Cafer Debasise'yi evinin önünde vurarak öldürdü.

Gazze Şeridi’ne saldırıların başlamasıyla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlendi. Bu süreçte, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 167’si çocuk olmak üzere 840 Filistinli hayatını kaybetti.

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