İsrail Güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri Tarafından Gözaltılar Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında bir çocuk, bir gazeteci ve daha önce serbest bırakılan kişiler de bulunuyor.

24 Saatteki Gözaltılar

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı ortak açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenlediğine dikkat çekti.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltılar, baskınlar ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandığı vurgulandı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının ise 9 bin 800'e ulaştığı belirtildi.