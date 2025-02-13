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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda düzenlediği operasyon neticesinde 3 Filistinliyi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:44
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Kanlı Bir Operasyon Gerçekleştirdi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda gerçekleşen çatışmada 3 Filistinliyi öldürdü. Olay, İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklama ile duyuruldu.

İsrail Ordusundan Açıklamalar

İsrail ordusunun resmi açıklamasında, "İsrail sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Yahudiye ve Samiriye'nin (Batı Şeria) her yerinde terörü engellemek için çalışmaya devam edeceğiz," ifadesi yer aldı. Bu saldırının ardından, ordunun bölgede 60'tan fazla "silahlı kişiyi" öldürdüğü, 210'dan fazla "aranan kişiyi" gözaltına aldığı ve yaklaşık 30 "terör" altyapısını yok ettiği kaydedildi.

Son Gelişmeler

İsrail ordusu, ayrıca 85 silaha el koyduğunu ve 14 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Olay sırasında, kampta çıkan çatışmada özel bir birliğe mensup bir askerin de yaralandığı bilgisi verildi.

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