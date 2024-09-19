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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Batı Şeria'da İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli sayısı 10,800'ü geçti. Son baskınlarda 35 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:59
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçlerinden Yeni Gözaltılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçleri, aralarında bir kadın ve gazetecinin bulunduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gelişme, 7 Ekim tarihinden bu yana, toplam gözaltı sayısının 10,800'e ulaşmasının ardında geldi.

Baskınlar Devam Ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak, İsrail’in Batı Şeria'daki evlere düzenlediği baskınların sürdüğünü duyurdu.

Baskınların özellikle, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı kaydedildi. Olaylar sonucunda, 35 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İnsan Kaybı ve Baskılar

Son gelişmelerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,800’ü geçtiği belirtiliyor. Ayrıca, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda şu ana kadar 707 Filistinli hayatını kaybetti.

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