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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinli sayısı 9 bin 840'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:11
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları Artıyor

Son günlerde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda en az 40 Filistinli gözaltına alındı. Bu olaylar, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından duyuruldu.

Son 48 Saatte Gözaltılar Artti

Açıklamada, özellikle Kalkilya ve Nablus bölgelerinde son 48 saat içinde yaşanan gözaltıların detaylarına yer verildi. Gözaltına alınanlar arasında geçmişte serbest bırakılanların yanı sıra çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

Yükselen Gözaltı Sayısı

Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltıların, baskınların ve Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı gözlemlendi. İşgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının ise toplamda 9,840'a ulaştığı kaydedildi.

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