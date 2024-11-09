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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentinde kuşattığı ev, tanksavar saldırısıyla vuruldu ve bir Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:54
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde gerçekleştirdiği operasyonla bir evi ‘Energa’ tanksavar silahı ile vurdu. Bu saldırı sonucunda, Edhem Zayid İzzet el-Mısri adındaki bir Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından verilen bilgilere göre, İsrail askerleri Tubas kentine bağlı El-Akabe beldesinde bir evi havadan insansız hava aracı (İHA) eşliğinde kuşattı. Yoğun ateş açılan evde ed-Mısri’nin ölümü kaydedilirken, İsrail askerleri hayatını kaybeden Filistinli'nin naaşına el koydu.

Şiddetli Çatışmalar ve Yaralanmalar

Kuşatma altındaki evin yakınında, Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırı sırasında bir başka Filistinli, gerçek mermi ile yaralandı. İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, El-Akabe beldesindeki çatışmaların intensif şekilde devam ettiğini bildirdi.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıdan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

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