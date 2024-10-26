İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Operasyonu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde gerçekleştirdikleri bir operasyonda bir Filistinliyi, gerçek mermilerle ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Tulkerim şehrinin Es-Selam Mahallesi'nde bir binaya silah ve roketle saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda İslam Cemil Avde (29) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenaze ve Sonrası

İsrail askerlerinin Avde'nin naaşına el koyarak, geri çekilirken yanında götürdüğü ifade edildi.

Hamas'tan Açıklama

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları üyesi olan Avde ve diğer üyelerin Selam Mahallesi'nde ve Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerine ateş açtığını belirtti. Açıklamada, “Avde, bugün Tulkerim topraklarında Siyonist suikastta şehit düştü.” ifadeleri yer aldı.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen gözaltılar 11 bin 400'ü aşmış durumda. Bu tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla birlikte Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Ölümler ve Son Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve işgalci yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 166'sı çocuk olmak üzere toplam 761 Filistinli yaşamını yitirmiştir.