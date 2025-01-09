İsrail Güçleri Batı Şeria'da Enaz 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 15 Filistinli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:14
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Enaz 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da Gözaltılara Devam Ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlar sırasında en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

Son gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, 50 Filistinlinin de kısa bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Artan Gerginlik ve Gözaltılar

Öte yandan, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylar sonucunda, 847 Filistinli yaşamını yitirdi.

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