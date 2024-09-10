İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistin Mülklerini Tahrip Etti

İsrail Ordusu Yıkıma Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu tahrip etti. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, aktivist Usame Mehamira, Yatta'nın doğusundaki el-Kermel kasabasının el-Halidiyye bölgesine bir baskın düzenlendiğini açıkladı.

Filistinli Aileler Üzerindeki Etkisi

Mehamira, İsrail güçlerinin sadece bir evi değil, aynı zamanda bir su kuyusu ve istinat duvarını da tahrip ettiğini belirtti. Yıkılan evin sahibi Usame Ganim Ahmed Ebu Aram'ın gelecek hafta evlenmeyi planladığını ifade etti.

Tahribatın Sebebi

Filistinli aktivist, İsrail askerlerinin Ebu Aram'a ait su kuyusunu kullanılmaz hale getirdiğini vurguladı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinli vatandaşlara ait mülkleri "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor.