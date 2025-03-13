İsrail Güçleri Batı Şeria'da Gözaltı ve Baskınlarla Gerilimi Tırmandırdı

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınların Arkasındaki Nedenler

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullanarak baskınlar düzenledi. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Nablus, Selfit, El Halil ve Beytüllahim'e ait köy ve kasabalarda önemli olaylar yaşandı.

Nablus'ta Çatışma Ortaya Çıktı

Nablus'un Beyt Furik kasabasındaki baskında, Filistinlilerle İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Bu baskında birçok çocuğun gözaltına alındığı ve darp edildiği bildirildi.

Selfit ve El Halil'deki Baskınlar

Selfit'in batısındaki Burukin kasabasında, dükkan ve evlere düzenlenen baskınlarda güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. El Halil'in güneyindeki Dura kasabasında ise Bankalar Caddesi üzerindeki benzin istasyonu ve dükkân sahipleri, kepenk kapatmaya zorlandı.

Baskınlar Merah Rabah Köyü'nü de Kapsadı

Beytüllahim'in güneyindeki Merah Rabah köyü de baskınlardan etkilenen bölgeler arasında yer aldı. İşgal döneminde bu tür baskınların sıklığı, artan gerilimle birlikte son günlerde daha kaygı verici bir hal aldı.

Filistinlilere Yönelik Saldırılarda Artış

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi'nin raporuna göre, şubat ayında yalnızca İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1475 saldırı gerçekleştirmiştir. Aynı dönem içerisinde yerleşimcilerin de 230 saldırı yaptığı kaydedilmiştir.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve baskınlar ciddi şekilde artış göstermiştir. Bu süre zarfında, Israil askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 934 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 7000 kişi yaralanmıştır.