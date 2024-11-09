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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Kuşatılan Evi Bombaladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tubas kentinde kuşattıkları bir evi tanksavar roketiyle vurarak bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:24
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Kuşatılan Evi Bombaladı

İsrail Güçleri Tubas'ta Tansiyonu Artırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde kuşatakları bir evi, "Energa" tanksavar silahı ile bombaladı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, bölgedeki insansız hava araçları (İHA) eşliğinde gerçekleştirilen kuşatma sırasında, El-Akabe beldesi ve çevresinde gerginlik yaşandı.

Çatışmaların Ortasında Yaralanmalar

Söz konusu evin çevresinde, Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar meydana geldi. Olay sırasında bir Filistinli, gerçek mermi ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çatışmaların büyüyerek devam etmesi, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

İslami Cihad'dan Açıklama

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, El-Akabe beldesindeki kuşatmanın ardından yaşanan çatışmalar hakkında bilgi vererek, bölgedeki durumun kritik olduğunu belirtti.

Artan Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu olaylar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltiyor.

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