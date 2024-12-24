İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi: 1 Filistinli Öldürüldü

İsrail Güçleri Tulkerim'de Saldırı Düzenledi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampında düzenlediği baskında bir Filistinli gencin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gözaltılar ve Çatışmalar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Tulkerim Mülteci Kampı'na yapılan baskında İsrail güçleri, genci silahla vurarak ölüme sebep oldu. Görgü tanıkları, bölgedeki insansız hava araçları ve takviye birlikleri ile başlayan operasyonlarda, kampın kuşatıldığını ve binalara keskin nişancıların yerleştirildiğini aktardı.

Tanıklar, çatışmalar sırasında İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evlerin yıkıldığını ifade etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, baskınlara ordu birlikleri, iç istihbarat birimi Şin-Bet (Şabak) ve polis güçlerinin katıldığı belirtildi.

Baskınların Sonuçları

Açıklamaya göre, baskın sırasında karşı koyan bir Filistinli yaşamını yitirdi ve operasyonlarda aranan 18 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, Tulkerim bölgesindeki varlıklarının devam ettiğini duyurdu.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlar ve saldırılar hız kazandı. Bu süreçte, 825 Filistinli hayatını kaybetti.