İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı

Ramallah kentinde İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir operasyon düzenledi. Operasyonda gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail güçleri, 8 Filistinliyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı
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Sabahın erken saatlerinde İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire şehirlerine saldırdı. Filistinli kaynaklara göre, askerler evlere girerek arama yaptı, eşyaları tahrip etti ve sakinleri sorguladı. Saldırılar sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı, silahlar ateşlendi ve gökyüzünde insansız hava araçları görüldü.

Ramallah'ta İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Filistin Kızılayı, yaralılardan birinin vücuduna gerçek kurşun isabet ettiğini, diğerlerinin ise kauçuk mermilerle vurulduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırı esnasında kullanılan gaz bombaları nedeniyle bazı Filistinlilerin solunum sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

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