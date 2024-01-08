İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı

Sabahın erken saatlerinde İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire şehirlerine saldırdı. Filistinli kaynaklara göre, askerler evlere girerek arama yaptı, eşyaları tahrip etti ve sakinleri sorguladı. Saldırılar sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı, silahlar ateşlendi ve gökyüzünde insansız hava araçları görüldü.

Ramallah'ta İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Filistin Kızılayı, yaralılardan birinin vücuduna gerçek kurşun isabet ettiğini, diğerlerinin ise kauçuk mermilerle vurulduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırı esnasında kullanılan gaz bombaları nedeniyle bazı Filistinlilerin solunum sıkıntısı yaşadığı belirtildi.