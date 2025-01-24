DOLAR
35,67 -0,14%
EURO
37,18 0,07%
ALTIN
3.159,31 -0,2%
BITCOIN
3.702.659,93 -0,87%

İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinliyi yaraladı, 12 kişi yaşamını yitirdi. Altyapıya da zarar verildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 02:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 02:35
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda 5 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yaralananların durumuna dair bir bilgi verilmediği belirtildi.

Yaralananların Durumu ve Saldırının Sebebi

Açıklamada, Cenin'deki saldırılarda İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan 2 kişi ile El-Celeme askeri kontrol noktasında alıkonulup darbedilen 3 Filistinli'ye müdahale ettikleri aktarıldı. Bu olay, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesten sonra patlak verdi.

Demir Duvar Saldırıları ve Zararlar

İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin şehrine “Demir Duvar” adı verilen bir operasyon başlattı. Üç gün süren çatışmalar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Ayrıca, bölgedeki su, elektrik ve iletişim altyapısına da zarar verildiği, evlerin yıkıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
2
Bolu'daki Otel Yangını İçin Bir Gözaltı: Emekli Mimar Ali B. İstanbul'da Yakalandı
3
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Kartalkaya'da Yangın: Olayda Kurtulan Fotoğrafçı Mehmet Tahir Nama'nın Korku Dolu Anıları
5
Balıkesir'de Lise Öğrencilerinden Duygusal Veda: Suriyeli Arkadaşları İçin Video Klip Hazırlandı
6
İşsizlik Sigortası Fonu 2024'te 359 Milyar Liraya Ulaştı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği