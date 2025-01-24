İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda 5 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yaralananların durumuna dair bir bilgi verilmediği belirtildi.

Yaralananların Durumu ve Saldırının Sebebi

Açıklamada, Cenin'deki saldırılarda İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan 2 kişi ile El-Celeme askeri kontrol noktasında alıkonulup darbedilen 3 Filistinli'ye müdahale ettikleri aktarıldı. Bu olay, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesten sonra patlak verdi.

Demir Duvar Saldırıları ve Zararlar

İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin şehrine “Demir Duvar” adı verilen bir operasyon başlattı. Üç gün süren çatışmalar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Ayrıca, bölgedeki su, elektrik ve iletişim altyapısına da zarar verildiği, evlerin yıkıldığı bildirildi.