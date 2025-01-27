İsrail Güçleri, El Halil'de 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçlerinden El Halil'de Gözaltı Operasyonu

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 20 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, El Halil'in kuzeyinde bulunan Beyt Emir beldesinde çok sayıda mahalleye baskın düzenledi.

Baskınlar Sırasında Eşyalara Zarar Verildi

Baskın sırasında, evlere yapılan müdahale esnasında Filistinlilere ait eşyalara zarar verildiği ifade edildi. Gözaltına alınanların arasında 4'ü 18 yaş altında olmak üzere toplam 20 Filistinli bulunuyor.

Artan Gerilim ve Gözaltılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Ölümler Yükseliyor

Bu süreçte, işgal altındaki bölgede İsrail askerleri ve toprakları gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 878 Filistinli hayatını kaybetti.