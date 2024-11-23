DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.363.329,98 1,77%

İsrail Güçleri El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağını İkinci Güne Taşıdı

İsrail güçleri, El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ne girişleri engelleyerek sokağa çıkma yasağını ikinci günde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:02
İsrail Güçleri El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağını İkinci Güne Taşıdı

İsrail Güçleri El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağını İkinci Güne Taşıdı

İşgal altındaki El Halil kentinde, İsrail güçlerinin uyguladığı sokağa çıkma yasağı ikinci gününü geride bıraktı. Eski Şehir bölgesindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girişlerin engellendiği bildirildi.

İnsan Hakları Savunucuları Durumu Değerlendiriyor

El Halil'deki İnsan Hakları Savunucuları Derneği Koordinatörü Imad Ebu Şemsiyye, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Eski Şehir bölgesinin kapatıldığını ve Filistinlilerin acil durumlar dışında evlerinden çıkmalarının engellendiğini söyledi.

Provokatif Eylemler ve Güvensizlik Ortamı

Şemsiyye, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların, Eski Şehir'de bazı evlere taş ve boş cam şişeler attığını belirterek, bu durumun son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Harem-i İbrahim Camisi'nden Tel Runeyda Mahallesi'ne kadar yürüyüşler düzenlendiğini aktardı.

Yerel Sakinlerden Alarm Zilleri

Eski Şehir sakinlerinden Bedir Temimi, bölgede Filistin halkını hedef alan bir korkutma ve sindirme durumu olduğunu vurgulayarak, “Sokağa çıkma yasağı ve engeller bölgeyi cehenneme çevirdi” dedi. Temimi, İsrail'in amacı hakkında, “Filistin halkını dışarı atarak Eski Şehir'i boşaltmak” şeklinde yorumda bulundu.

Baskınlar ve Protestolar Sürüyor

Binlerce İsrailli, İtamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı gruplarla birlikte, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresine baskın düzenledi. Bu baskın, Chayei Sarah (Sebt Sarah) olarak adlandırılan kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kutsal Mekanların Önemi

Harem-i İbrahim, Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami olarak biliniyor. Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi ile birlikte kutsal kabul ediliyor. Caminin altında Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak adlandırılıyor. Sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğrayan bu mekan, toplumlar arasında tansiyonu arttırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atama Töreni Açıklamaları
3
Ankara'nın Çevresinde Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
4
Cumhuriyet'in Asırlık Tanığı Aliye Göker, 102 Yaşında Hayatını Kaybetti
5
Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
6
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
7
Bursa'da Unutulan 5 Bin Lira Sahibine İade Edildi

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı