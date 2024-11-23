İsrail Güçleri El Halil'de Sokağa Çıkma Yasağını İkinci Güne Taşıdı

İşgal altındaki El Halil kentinde, İsrail güçlerinin uyguladığı sokağa çıkma yasağı ikinci gününü geride bıraktı. Eski Şehir bölgesindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girişlerin engellendiği bildirildi.

İnsan Hakları Savunucuları Durumu Değerlendiriyor

El Halil'deki İnsan Hakları Savunucuları Derneği Koordinatörü Imad Ebu Şemsiyye, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Eski Şehir bölgesinin kapatıldığını ve Filistinlilerin acil durumlar dışında evlerinden çıkmalarının engellendiğini söyledi.

Provokatif Eylemler ve Güvensizlik Ortamı

Şemsiyye, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların, Eski Şehir'de bazı evlere taş ve boş cam şişeler attığını belirterek, bu durumun son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Harem-i İbrahim Camisi'nden Tel Runeyda Mahallesi'ne kadar yürüyüşler düzenlendiğini aktardı.

Yerel Sakinlerden Alarm Zilleri

Eski Şehir sakinlerinden Bedir Temimi, bölgede Filistin halkını hedef alan bir korkutma ve sindirme durumu olduğunu vurgulayarak, “Sokağa çıkma yasağı ve engeller bölgeyi cehenneme çevirdi” dedi. Temimi, İsrail'in amacı hakkında, “Filistin halkını dışarı atarak Eski Şehir'i boşaltmak” şeklinde yorumda bulundu.

Baskınlar ve Protestolar Sürüyor

Binlerce İsrailli, İtamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı gruplarla birlikte, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresine baskın düzenledi. Bu baskın, Chayei Sarah (Sebt Sarah) olarak adlandırılan kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kutsal Mekanların Önemi

Harem-i İbrahim, Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami olarak biliniyor. Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi ile birlikte kutsal kabul ediliyor. Caminin altında Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak adlandırılıyor. Sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğrayan bu mekan, toplumlar arasında tansiyonu arttırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.