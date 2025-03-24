İsrail Güçleri El Halil'de Yapım Aşamasındaki Evi ve Su Kuyusunu Yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yapım aşamasındaki bir evi ve su kuyusunu yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, İsrail güçlerine ait buldozerler, El Halil kentinin Halle el-Ayede bölgesinde inşaat halinde olan 120 metrekarelik bir evi ve su kuyusunu yerle bir etti.

Evin sahibi Ramazan Nayif er-Recebi, kendisine yaklaşık 10 gün önce yıkım tebligatı gönderildiğini belirterek, aynı bölgede 20 yıl önce de kendi evinin yıkıldığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail ordusunun şubat ayında 109'u meskun ev, 5'i boş ev ile 29'u tarım tesisi olmak üzere toplam 156 yapıyı etkileyen birçok baskın ve yıkım saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrıldı. İsrail makamları, Filistinlilerin C bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğu kaydediliyor.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesi idari ve güvenlik açıdan Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesi idari olarak Filistin'e, güvenlik ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesi tamamen İsrail kontrolündedir.