İsrail güçleri Gazze'de 2 askerin daha öldürüldüğünü belirtti
Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, şehit olan askerlerin kimliklerini açıkladı.
İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze'deki saldırılarda 2 askeri daha öldürüldüğü belirtildi. Yazılı açıklamada 14. Tugay 87. Tabur'da yer alan 2 askerin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Hayatını kaybeden askerlerin Zechariah Pesach Haber ile Yair Katz'ın saldırıların gerçekleştiği Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki çatışmada öldüğü bilgisi aktarıldı.
GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SALDIRILARDA ÖLEN İSRAİLLİ ASKERLERİN SAYISI 525'İ BULDU
İsrail'de son ölen 2 asker ile birlikte internet sitesinde yer alan bilgilere göre saldırıların başladığı 7 Ekim'den bugüne 190 askeri karadan işgal sırasında olmak üzere toplamda 525 İsrailli askerin öldüğü kayıtlara geçti.