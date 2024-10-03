İsrail Güçleri Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 80 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, 80 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılar ve Kaybedilen Hayatlar

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kuzey Gazze'ye yönelik düzenlediği 4 hava saldırısında 32 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Han Yunus ilinde gerçekleştirilen 7 saldırıda ise 30 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Orta ilinde 4 saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralılar ve Diğer Durumlarla İlgili Bilgiler

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah ilinde, İsrail askerleri tarafından öldürülen bir kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Gazze'deki bu gelişmeler, uluslararası toplumda endişe yaratmaya devam ediyor, taraflar arasında barış için atılacak adımlar merakla bekleniyor.